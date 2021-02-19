В одномі з міст на Тернопільщині замість снігоочисною та посипальної техніки на дорогу випустили жіночку з відром піску.

Сталося це днями у місті Зборів, що на Тернопільщині, пишуть Тернополяни.

Про випадок у мережі Фейсбук написав користувач Dimon Zahidua.

“Не звернув уваги, але сьогодні чи то вчора був написаний пост Павлом Мелехом, про те що не посипають дороги… мене ця наша влада вбиває з кожнім днем! На ті ділянці де було зроблено фото і добавлене до посту, комунальне підприємство вирішили проблему іншим чином. Для чого заправляти техніку і тратити пісок зі сілью (в попередніх коментарях зазначила Леся Голояд) що на це були вже списані кошти, якщо за копійки можна одні жінці дати ступу в руки щоб товкла закамянілий пісок, а інші відерко, щоб посипала, і таким чином зберегти гроші в себе в кармані, і відреагувати на незадоволення мешканців міста! Це просто ШОК, – відзначив Dimon Zahidua.

“Правду видаляють швидко,а всякі засідання конгресу і тому подібне кидають по десять раз на день, а в разі ДТП винен водій, а не комунальна служба та інші дорожні структури, – скаржиться Людмила Галатин.

“Може взяти приклад з інших країн. В Берліні до прикладу тротуари посипають гранітним відсівом. Кількість мізерна, не потрібно насипати багато. Не факт що це буде працювати в нас, але…”, – радить Петро Петрович.