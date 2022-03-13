Випустили три десятки ракет: ворог атакував військовий полігон на Львівщині, є жертви

Унаслідок ракетного удару росіян по Яворівському полігону на Львівщині, що стався у неділю, 13 березня, близько 6:00, загинули 9 людей.

Про це під час брифінгу повідомив голова Львівської обласної військової адміністтрації Максим Козицькиий, передає ZAXID.NET.

Окрім 9 загиблих, ще 57 людей зазнали поранень. Поранені з травмами різної важкості перебувають в лікарнях. На території військової частини триває гасіння пожежі і розбирання завалів. Скільки серед них військових, а скільки цивільних, наразі уточнюється.

Максим Козиицький додав, що по території полігону було випущено близько 30 ракет. Імовірно, це були крилаті ракети класу “повітря-земля”, випущені з літака в районі акватторії Чорного моря. Він зазначив, що система протиповітряної оборони, як і система оповіщення, спрацювали вчасно, але кілька ракет ворога таки влучили у ціль. Зараз уламки ракети, знищеної ППО, досліджуються.