Практично максимум із чотирьох предметів на ЗНО набрала учениця з Коропця, що на Тернопільщині, Галина Данчук.

Результати з історії – 200 балів, з української мови та літератури – 199, з англійської – 198, із математики – 194. Тож дівчина зможе обрати будь-який виш в Україні, пише Терен.

– Вона себе показала ще в садочку, – пише Надя Герасимів. – Я писала вже, що було заняття з розвитку мовлення. Я читала текст, діти повинні були його переказати близько до змісту. Але згідно методики, треба було декілька разів його прочитати, дати навідні запитання дітям. Я прочитала той текст один раз і Галинка піднесла руку, встала і переказала його слово в слово. Батьки, пишайтеся своєю розумничкою.

До слова, в області та місті вже є 9 випускників із 200 балів. До списку додались ще один двохсотбальник з англійської мови (Чортківська гімназія) та один з біології (тернопільська школа №28), а також двоє з хімії (тернопільська УГ).