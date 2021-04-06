“Основи догляду за шкірою обличчя” — майстер-клас під такою назвою влаштували для дівчат з благодійного фонду “Майбутнє сиріт”. Професійні косметологи поділилися секретами краси та здоров’я.

Провела майстер-клас для дівчат волонтерка Ольга Караванська. Вона поділилася з юними представницями прекрасної статті секретами професійного догляду за обличчям.

“Для дівчат, які недавно тільки розпочали самостійне життя, дуже важливо правильно підібрати необхідні засоби, щоб вони були дієвими. Під час майстер-класу розглянули 4 основних кроки, які дають бажаний результат: очищення – дуже важливий етап; тонізування; зволоження і захист; живлення та відновлення. Дівчата навчилися визначати тип шкіри, правильно піклуватися про себе щодня, щоб бути красивою, здоровою і впевнено йти до своєї мети. Такі зустрічі необхідні у наш час. Коли стоїть питання пошуку роботи для молодих дівчат, то саме зовнішній вигляд є дуже важливий”.

Ресурсний центр запрошує волонтерів для роботи з сирітською молоддю. Охочих приєднатися до команди просять звертатися за телефонами: 0966839013, 0975530820.