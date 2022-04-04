На зовнішнє незалежне оцінювання цього року зареєструвалося 9 584 учні. Випускники, які планують поступати у вищі навчальні заклади, але ще не реєструвалися для проходження ЗНО, можуть зробити це до 9 квітня.

Детальніше про це написано на сайті Центру оцінювання якості освіти.

– Станом на 4 квітня на території Тернопільської області на ЗНО, яке мало проходити у звичному режимі, зареєструвалися 9 584 учні, – повідомила Ольга Хома, начальник управління освіти і науки ТОДА. – Реєстрація на ЗНО продовжена до 9 квітня. Діти з окупованих територій або з територій бойових дій мають можливість до 9 квітня зареєструватися і потім пройти тестування. Воно складатиметься з одного іспиту, але у своїй структурі матиме три предмети: українську мову, історію і математику. З кожного предмету буде по 20 завдань. Тернопільщина готується до тестування на базі великої кількості закладів загальної середньої освіти. Будемо використовувати для цього комп’ютерні класи у школах та ноутбуки, які були закуплені у 2021 році для педагогічних працівників для проведення дистанційного навчання. Це актуальне питання і ще маємо час підготуватися до проведення іспитів для учнів, які планують вступати у вищі навчальні заклади.

Раніше Ольга Хома повідомляла, що цьогорічні спрощенні тестування відбудуться орієнтовно у липні.