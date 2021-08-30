“Валіза підтримки випускнику” – акцію під такою назвою реалізували на Тернопільщині. Сиротам, які залишають інтернати, вручили речі побуту, які необхідні для дорослого життя.

Пакунки отримали 15 випускників інтернетних закладів. Речі для них зібрали меценати та інші небайдужі люди. Як зазначив керівник благодійного фонду “Майбутнє сиріт” Андрій Назаренко, вартість однієї валізи — 4370 грн.

“Випускники отримали необхідні речі побуту для самостійного дорослого життя, яке вже от-от розпочнеться з 1 вересня. З 15 червня по 20 серпня команда Фонду різними зусиллями збирала кошти і товари, щоб допомогти кожному випускнику відчути увагу та підтримку, яка так потрібна після виходу з інтернату. Цього разу до валізи підтримки увійшли такі речі — валіза дорожня, рушник банний великий, рушник для обличчя малий, постільна білизна, тарілки, виделки, кружки, ножі, каструлі, чайник електричний, сковорідка з кришкою, черпак, друшляк, дошка кухонна, картоплемлянка, тертка, лопатка дерев’яна, контейнери для зберігання продуктів, ковдра, подушка. Загальний бюджет програми склав – 65 550 грн”.

Додамо, програму “Валіза підтримки випускнику” у Тернополі реалізовують 8 років поспіль. Завдяки цій благодійній ініціативі сироти отримують необхідні речі для дорослого життя.