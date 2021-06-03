Випускники гімназії на Тернопільщині відмовилися від квітів і кульок, щоб допомогти хворому хлопчику. ВІДЕО

Без квітів, повітряних кульок та інших декорацій. Але з великим бажанням допомогти. Так борщівські випускники організували своє свято останнього дзвоника.

Школярі гімназії імені Романа Андріяшика зібрані на урочистості кошти віддали маленькому Марку Юрківу. Новонародженому діагностували тяжку недугу – «Спінально м’язову атрофію 1 типу», ліки від якої вартують понад два мільйони доларів.

До благодійності долучилися випускники 9х та 11-х класів та їхні батьки. Благодійні акції, зазначили учителі, для їхньої школи не новинка. Тому цьогоріч ініціативу запропонували і випускникам, повідомляють Т1 Новини.

Урочистості школярі все ж організували. Вони потішили батьків, учителів та школярів красивим танцем. Борщівська школа – одна з небагатьох в області, де є уроки хореографії. Тож прощальний вальс вчили довго та старанно.

А для маленького Марка зібрали близько 7 тисяч гривень. Кошти передали батькам хлопчика.

Долучитися та допомогти дитині можете й ви. Для усіх небайдужих залишаємо реквізити, за якими можна перерахувати кошти:

Приватбанк 4149 6293 4016 3377 (батько Юрків Павло Володимирович)

Монобанк 5375 4114 0598 8663 (батько Юрків Павло Володимирович)

Приватбанк 5168 7422 4063 4620 (мама Чубей Людмила Василівна)