Якісні консультації психолога обіцяють випускникам інтернатних закладів на Тернопільщині. Надаватимуть їх при Ресурсному центру благодійного фонду «Майбутнє сиріт».

Випускники інтернатних закладів області стикаються з багатьма труднощами самостійного життя, – каже керівник благодійного фонду «Майбутнє сиріт» Андрій Назаренко. А допомогти їм розібратися зі складними питаннями може консультація у психолога.

«Як свідчить практика, саме цей етап в житті такого випускника, є найбільш стресовим, адже появляється нова соціальна роль – студента, а разом і з нею купа різним питань, завдань та труднощів. Не новина, що в кожного випускника інтернату такий процес адаптації до нових умов і нових людей, проходить по-різному, як кажуть “індивідуально”. Проте не виключення, що “легко”, ми то розуміємо, що “так має бути”, але випускнику досить важко самотужки, без підтримки рідних та близьких, вливатись в дорослість і йти з нею нога в ногу! А тому, саме для таких дітей-випускників інтернатних закладів Тернопільщини, в нас у Фонді є людина, яка зможе надати якісну підтримку-консультацію з різних життєвих питань, це психолог, яка завжди відкрита та готова прийти на допомогу тим, хто цього потребує».

Відтак випускників інтернатних закладів запрошують на зустрічі зі психологом до Ресурсного Центру “Майбутнє сиріт” за адресою: вул.Чумацька, 37.

Софія Романська