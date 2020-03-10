10 березня першого заступника міністра освіти Юрія Полюховича призначили в. о. міністра.

Про те, що Полюхович виконує її обов’язки в інтерв’ю Радіо НВ Ганна Новосад, яка пішла у відставку разом з рештою Кабміну Олексія Гончарука, заявляла ще 6 березня, пише Nv.ua.

Освіта бухгалтера і незвичайне захоплення

Юрій Полюхович народився 1 листопада 1980 року в місті Костопіль Рівненської області.

У 1997−1999 роках закінчив Березнівський лісовий коледж, отримавши спеціальність «бухгалтерський облік і аудит», після чого отримав спеціальність фінансиста у Тернопільській академії народного господарства.

У інтерв’ю проекту Моя Могилянка розповідав, що з дев’яти років вивчав єгипетську писемність, а з 11 — писемність майя. З 2000 року Полюхович був представником України в Європейській асоціації дослідників культури майя WAYEB. За даними Української правди, ще до того, як йому виповнилося 20 років, Полюхович зробив перше відкриття — зміг розшифрувати ієрогліф майя, який не вдавалося розшифрувати іншим вченим.

Перекваліфікація, наукова діяльність і спроби стати політиком

У 2001 році вступив на магістерську програму з історії в Національний університет Києво-Могилянська академія. Його зарахували, незважаючи на відсутність бакалавского диплома з історії.

У 21 рік Полюхович вперше вирушив у наукову експедицію в Мексику.

Як зазначено на сайті Міносвіти, він вільно володіє англійською та іспанською мовами, а також класичною чьолті – мовою ієрогліфічної писемності майя.

За даними UA: Рівне, у 2000−2010-тих роках Полюхович був керівником секцій і семінарів на конференціях в університетах США, Латинської Америки, Європи і десятки разів їздив в експедиції в Латинську Америку.

За даними ЧЕСНО, у 2006 році Юрій Полхович балотувався в Раду за списком Українського народного блоку Костенка і Плюща, обраний не був. У тому ж році балотувався від цієї політсили до Рівненської обласної ради, куди теж не пройшов.

У 2008 року став директором туристичної компанії Royal Adventures.

У 2009−2012 роках навчався в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, має науковий ступінь кандидата історичних наук.

У 2010 році балотувався до Рівненської обласної ради від партії УДАР, обраний не був.

На виборах в Раду у 2012 році увійшов до виборчого списку УДАРу під номером 216, однак УДАР отримав в Раді лише 34 місця.

У 2014−2016 роках працював науковим співробітником університету американського штату Каліфорнія в Чико — був учасником проекту з вивчення писемності майя The Maya Hieroglyphic Database.

Exploring one of the ancient Maya sacred caves in Belize 🇧🇿 Опубліковано Yuriy Polyukhovych Пʼятниця, 29 березня 2019 р.

Був співдиректором з документації написів майя у мексиканських штатах Кампече, Юкатан та Кінтана-Роо, заступником редактора американського наукового журналу Glyph Dwellers.

Кар’єра в Міністерстві освіти

Після Революції Гідності, у 2014−2016 роках, був радником на громадських засадах міністра освіти та екс-керівника НаУКМА Сергія Квіта.

У 2017 році очолив громадську організацію Українська науково-дослідна фундація.

11 вересня 2019 року був призначений заступником міністра освіти Ганни Новосад. Після її відставки став виконувачем обов’язків міністра освіти.

Що в декларації

У декларації Юрія Полюховича за 2018 рік вказано, що йому частково належить недобудована квартира в Києві площею 76,4 кв.м.

За рік він отримав грант на реалізацію наукового проекту у розмірі трохи більше 337 тис грн і 1864 гривні гонорару від Школи ефективного управління Українського католицького університету. Полюхович також задекларував $47 500 готівкою і близько $21 тисячі на банківських рахунках.