Виправдовувала окупацію “з ідеологічних мотивів”: будуть судити ватницю з Почаєва

За матеріалами СБУ перед судом постане проросійська пропагандистка з Тернопільщини.

Слідчі Управління СБУ в Тернопільській області завершили досудове розслідування щодо мешканки Почаєва, яка закликала користувачів соціальних мереж до підтримки російських загарбників та маріонеткових адміністрацій окупантів.

Матеріали кримінального провадження з доказами вини агітаторки скеровано до суду.

Слідством встановлено, що 50-річна жінка систематично розповсюджувала у мережі Інтернет наративи російської пропаганди. Зловмисниця поширювала численні антиукраїнські дописи «рашистів», якими виправдовувала окупацію України та звеличувала воєнні злочини загарбників. Злочинні заклики вона здійснювала умисно з політико-ідеологічних мотивів.

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Проросійська пропагандистка обвинувачується за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України, за порушення яких їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна.

Матеріали досудового розслідування з обвинувальним актом слідчі СБУ передали Тернопільській обласній прокуратурі для подальшого їх направлення до суду та розгляду по суті.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області