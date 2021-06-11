Випадкових людей не пускали: у Заліщиках знайшли підпільне казино

20 комп’ютерів та інше обладнання, призначене для організації грального бізнесу, виявили оперативники управління стратегічних розслідувань. Підпільний заклад працював у Заліщиках.

Заклад працював у вечірній та нічний час. Постійних клієнтів адміністратори добре знали, тому випадкових людей до приміщення не пускали. Відвідувачі могли робити ставки, сплачувати кошти та отримувати доступ до гри.

На даний час поліцейські встановлюють осіб, причетних до організації нелегального бізнесу.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 203-2 (зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу та арешту грального обладнання.