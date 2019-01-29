Винуватця смертельної ДТП відпустили додому за півмільйона гривень. ВІДЕО

Винуватець смертельної ДТП у Тернополі вийшов на волю

Винуватець смертельної ДТП у Тернополі вийшов на волюУ Тернополі внесли заставу за водія, який збив пішохода на проспекті Злуки. Тепер підозрюваний, замість того, щоб бути під слідством – перебуває під домашнім арештом. Повідомляють журналісти Тернопіль1. Нагадаємо, розмір застави становив 501 тисячу гривень. Гроші внесли ще минулого тижня.

Опубліковано Т1 Новини Понеділок, 28 січня 2019 р.