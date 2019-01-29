Винуватця смертельної ДТП відпустили додому за півмільйона гривень. ВІДЕО
У Тернополі внесли заставу за водія, який збив пішохода на проспекті Злуки.
Тепер підозрюваний, замість того, щоб бути під слідством – перебуває під домашнім арештом, повідомляють журналісти Тернопіль 1.
Нагадаємо, розмір застави становив 501 тисячу гривень. Гроші внесли ще минулого тижня.
Винуватець смертельної ДТП у Тернополі вийшов на волю
Винуватець смертельної ДТП у Тернополі вийшов на волюУ Тернополі внесли заставу за водія, який збив пішохода на проспекті Злуки. Тепер підозрюваний, замість того, щоб бути під слідством – перебуває під домашнім арештом. Повідомляють журналісти Тернопіль1. Нагадаємо, розмір застави становив 501 тисячу гривень. Гроші внесли ще минулого тижня.
Опубліковано Т1 Новини Понеділок, 28 січня 2019 р.
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