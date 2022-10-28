Винуватець ДТП, у якій загинуло подружжя і отримала травми дитина, сидітиме за ґратами майже років

Винуватець ДТП поблизу Шибалина, у якому загинуло подружжя сидітиме дев’ять з половиною років за ґратами. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За публічного обвинувачення прокурорів Тернопільської обласної прокуратури Бережанський районний суд призначив покарання дев’ять з половиною років позбавлення волі водію, який, перебуваючи за кермом у стані алкогольного сп’яніння, скоїв смертельну ДТП поблизу села Шибалин Бережанської ТГ (ч. 4 ст. 286-1 КК України). У тій аварії загинуло подружжя, а їх п’ятирічний син потрапив до лікарні з численними тілесними ушкодженнями.

Нагадаємо, що 8 листопада 2021 року нетверезий водій Skoda Yeti, рухаючись автомобільною дорогою М-30 «Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине», виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із Daewoo Lanos у якому їхала сім’я із п’ятирічним хлопчиком.

Внаслідок зіткнення автомобілів водій Daewoo Lanos та його дружина загинули на місці ДТП, а дитину з важкими травмами доправили у лікарню.

Через п’яного водія осиротів і старший брат хлопчика, який того дня не перебував з сім’єю в автівці під час аварії, залишившись удома.

Попри те, що у судовому засіданні обвинувачений визнав вину у скоєному та відшкодував шкоду родині загиблих, винній особі призначено покарання – дев’ять з половиною років позбавлення волі із позбавленням на десять років права керувати транспортними засобами.

Вирок ще не набрав законної сили.