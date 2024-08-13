Зловмисник викрав майно з орендованого помешкання. За вчинене йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

До співробітників Тернопільського районного управління надійшло повідомлення від жительки обласного центру про те, що невідома особа викрала телевізор та інші побутові речі із квартири, яку вона здавала в оренду.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку встановили, що до злочину причетний 22-річний житель Тернополя. Як з’ясувалося, чоловік раніше орендував житло у потерпілої та, перед тим, як виїхати, викрав звідти майно. Техніку він здав до ломбарду.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 4 статті 185 (крадіжка, скоєна в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу. Покарання за це – від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Поліцейські перевіряють причетність фігуранта до вчинення інших злочинів.