У крадіжці майна на понад 20 тисяч гривень поліцейські підозрюють жителя Підволочиської громади.

До співробітників відділення поліції №5, що у Підволочиську, звернувся 83-річний місцевий житель. Зі слів пенсіонера, він постійно потерпає від злодійства сина. Останнім часом 54-річний чоловік, котрий ніде не працює і зловживає алкоголем, тричі виносив з батькового обійстя усе, що можна продати, чи обміняти на горілку.

Поліцейські задокументували факти крадіжки. З’ясувалося, горе-родич почав уже й дах батькової хати розбирати, аби бляху здати на металобрухт. Зерно, картоплю, інші продукти харчування, меблі, техніку, господарський інвентар, навіть одвірки до дверей – все виніс. Загалом – майна на понад двадцять тисяч гривень.

Відомості за даним фактом поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 185 (крадіжка, вчинена повторно) Кримінального кодексу.