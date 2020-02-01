«Це була любов з першого погляду», – саме так описує зустріч з коханою наш головний герой Василь Кикіш.

Боротьбі з вогнем та допомозі людям чоловік присвятив 20 років. Зараз Василь – старший прапорщик, командир відділення 12 державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Тернопільській області. У колективі його знають, як вірного та відданого товариша, справедливого керівника, відповідального та надійного у бойовій роботі. А починав службу наш герой з посади пожежного-рятувальника міста Теребовля. Пішов по стопах батька, який близько 26 років працював у професійній пожежній частині села Золотники.

Робота вогнеборця – непроста. Тут лише віддані справі люди. Адже не кожен зможе своє життя присвятити іншим, не кожен – зайти туди, де панує небезпека. І надзвичайно важливою є для бійців вогняного фронту підтримка та розуміння близьких людей. Саме цим і закохала у себе Василя його обраниця. Та по-іншому і бути не могло. Адже працює наша героїня – Надія, медсестрою у місцевій лікарні села Золотники, що на Теребовлянщині. Щодня дівчина дбає про малюків. Робота нелегка, адже від її дій та рішень залежить здоров’я дітей.

Про те, що поєднають свої серця, працівники екстрених служб відчули ще при перших зустрічах. А ось освідчитися коханій Василь запланував по-особливому. Допомогли тут ідеями побратими по службі. Підтримав нашого героя і начальник Теребовлянського районного відділу Руслан Гнатяк.

29 січня рятувальники провели тактико-спеціальні навчання у медичному закладі, де працювала Надія. За легендою, пожежа виникла у дитячому відділені цього закладу. Умовно були евакуйовані пацієнти, з будівлі виведено персонал. За лічені хвилини на місце прибули бійці Служби порятунку, серед них – наш герой. За планом навчань, двоє працівників медичного закладу на пожежі зазнали травм та не могли самостійно вибратися з приміщення. Звісно, однією із потерпілих була Надія. Василь, у апараті для захисту органів дихання, який щільно закривав обличчя, виніс кохану на свіже повітря. Дівчина через емоції навіть не підозрювала, хто знаходиться біля неї. Навчання завершилися. Наш герой зняв маску та став перед шокованою Надією на коліна, запропонувавши руку і серце. Дівчині від щирого здивування перехопило подих. Та за кілька хвилин усі присутні почули довгоочікуване «Так».

Колектив рятувальників Тернопільщини бажає нашим героям палкої та щирої любові, безліч позитивних емоцій, а головне – взаєморозуміння.