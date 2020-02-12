До співробітників Тернопільського відділу поліції із заявою звернувся житель обласного центру. Чоловік повідомив, що молодик, котрий поросився поїхати з ним до сусідньої Польщі, обманним шляхом заволодів його шістьма сотнями доларів.

З’ясувалося, раніше судимий тернополянин наміру їхати за кордон не мав, та й чи міг, адже у зловмисника стільки судимостей, що в’язничний стаж більший аніж роки, проведені на волі. Проте, склавши план, як обдурити перевізника, сів до його автомобіля. Їхав аж до пропускного пункту, відтак попросив водія позичити йому 600 доларів, начебто, аби не було проблем із перетином кордону. Нічого не підозрюючи, чоловік вийняв з гаманця гроші і віддав пасажиру. Той вийшов з салону, оглянувся, і поки водій спілкувався з прикордонниками – зник. Дві години тернополянин чекав на молодика, та марно.

Розслідуванням даного кримінального злочину займатимуться поліцейські Львівщини, адже злочин було скоєно на їхній території. Проте й тернопільські оперативники мають чимало запитань до 30-річного зловмисника. В центрі Тернополя він обікрав жителя Підволочиського району.

Зі слів потерпілого, з невідомим чоловіком він випадково познайомився на Театральній площі. Спілкувалися, пили пиво, аж доки гостю не знадобилося зайти до крамниці. Свою сумку він залишив на новоспеченого знайомого. Коли вийшов з торгового закладу – тернополянина вже не було, і сумки теж. З втраченого – мобільний телефон, гроші, спортивне знаряддя, загалом майже на шість тисяч гривень.

У вчиненні крадіжки зловмисник зізнався. Кримінальне провадження розпочато за частиною 1 статті 185 ККУ. Також поліцейські перевіряють тернополянина на причетність до вчинення інших злочинів.