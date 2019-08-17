У Тернополі орудує шахрай.

Уже відомі випадки, коли чоловік пенсійного віку в магазинах обласного центру вимагає у продавців медичні книжки, копії дозвільних документів на здійснення підприємницької діяльності та представляється працівником Держпродспоживслужби з вигаданим прізвищем та ім’ям, однак жодних документів не представляє (наказу, направлення на перевірку чи посвідчення).

Як повідомляє Галас, пенсіонер купує м’ясні та ковбасні вироби у торгівельних точках міста, через декілька днів повертається у магазин та заявляє про те, що продукт був зіпсутий, скаржиться на погіршення стану здоров’я через вживання куплених виробів, вимагає кошти на лікування. А у разі відмови продавцем чи підприємцем, посилається на «зв’язки» з Держпродспоживслужбою, погрожує штрафами та закриттям магазину.

Не виключено, що шахрайськими діями займається одна і та ж людина. У таких ситуаціях продавцям, адміністраторам, завідувачам магазинів, підприємцям радять терміново повідомляти на лінію «102».