У Тернопільській області відновлено роботу основних джерел живлення. Відповідно, обленерго повертається до нормальної схеми роботи розподільної електричної мережі області.

Про це повідомили у ВАТ “Тернопільобленерго”.

Відтак, надалі не будуть застосовуватися графіки погодинного вимкнення споживачів електричної енергії.

“У разі будь-яких змін у роботі розподільної мережі Тернопільської області, що будуть вимагати застосування графіків погодинного вимкнення електроенергії, ВАТ “Тернопільобленерго” буде про це оперативно інформувати”, – зазначають в організації.