Раніше судимий тернополянин увірвався в чужу квартиру та хотів викинутися з вікна восьмого поверху. Поліцейські спільно з рятувальниками запобігли трагедії.

18 липня близько 20.30 год до співробітників Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення від жительки обласного центру про те, що невідомий чоловік через балкон проник до її квартири та погрожував їй фізичною розправою. На місце події виїжджав начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол, слідчо-оперативна група, рятувальники, медики.

Правоохоронці проводили перемовини з незнайомцем, який замкнувся в чужій квартирі. Останній поводив себе неадекватно, вимагав журналістів і погрожував вистрибнути з балкону. В результаті рятувальникам та поліцейським вдалося відчинити двері квартири та завадити незнайомцю вчинити непоправне.

Поліцейські встановили особу чоловіка. Ним виявився неодноразово судимий за майнові злочини 28-річний житель обласного центру. Тернополянина поліцейські передали медикам, які доправили його до лікувального закладу.

Даний факт правоохоронці внесли в Журнал єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.

За мить до трагедії: патрульні та працівники ДСНС врятували ще одне життя18-го липня, близько 22-ї години, патрульні отримали повідомлення про те, що на вулиці Л. Курбаса чоловік намагається вчинити самогубство, вистрибнувши з 8-го поверху.Інспектори оперативно прибули за вказаною адресою та виявили на балконі однієї з квартир чоловіка, який повідомив, що має намір стрибнути донизу.Патрульні, не гаючи дорогоцінних секунд, знайшли власника сусідньої квартири, зайшли на балкон та почали розмовляти з громадянином, аби той не чинив непоправне.Чоловік 1992 року народження, категорично відмовлявся повертатися до помешкання й зазначив, що його хтось переслідує та намагається вбити, тож якщо до кімнати хтось зайде — він вистрибне. Громадянин додав, що буде говорити лише із журналістами.Патрульний Віталій Назаров довго спілкувався з чоловіком, відволікаючи його, аби його напарник Тихомирський Володимир, разом із працівниками ДСНС, непомітно могли зайти до помешкання та забрати громадянина з балкона.Спільними зусиллями поліцейських та рятувальників вдалося запобігти непоправному. Аби чоловік більше не зміг завдати шкоди своєму життю чи здоров'ю, відповідно до ст. 45 ЗУ "Про Національну поліцію", патрульні застосували до нього спецзасіб кайданки, а карета швидкої забрала його до психоневрологічної лікарні.Дякуємо інспекторам за службу!Пам'ятайте, що ви завжди можете до нас звернутися, а ми — неодмінно допоможемо!#ПорядокЦеТи #ternopilpolice

Опубліковано Патрульна поліція Тернопільської області Понеділок, 20 липня 2020 р.