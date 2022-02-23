Вимагав у підприємця 20 тисяч: на Тернопільщині на хабарі спіймали посадовця. ФОТО

10 тисяч гривень неправомірної вигоди за передачу в оренду приміщень державного підприємства – викрито службовця державної аграрної компанії.

Під процесуальним керівництвом Кременецької окружної прокуратури викрито службову особу дочірнього підприємства державної акціонерної компанії на отриманні 10 тис грн неправомірної вигоди від підприємця (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За версією слідства, службовець вимагав від місцевого приватного підприємця 20 тис грн неправомірної вигоди за передачу в оренду складських приміщень підприємства з порушенням встановленої законом процедури.

При отриманні частини неправомірної вигоди в сумі 10 тис грн його затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.

На даний час вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснює Кременецький РВП ГУНП в області, за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області ДСР НП України.