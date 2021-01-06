Вимагав 60000: на Тернопільщині на хабарі затримали лісничого

Під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури викрито помічника лісничого одного з лісництв ДП «Тернопільське лісове господарство», який вимагав у громадянина неправомірну вигоду – 60 000 грн за реалізацію лісоматеріалів без оформлення відповідних офіційних документів і дотримання законних процедур.

Встановлено, що працівник державного лісового підприємства вимагав у жителя Тернопільщини 60 000 грн за відпуск деревини поза обліком, за видачу документів на деревину із нижчим сортом та безперешкодний вивіз її з території ввіреної йому ділянки лісництва.

При отриманні частини неправомірної вигоди в сумі 22 500 грн помічника лісничого затримано відповідно до ст. 208 КПК України та повідомлено йому підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.

Злочин викрито спільно зі слідчими ТУ ДБР, розташованого у місті Львові, за оперативного супроводу УСР в Тернопільській області ДСР НП України.

Тривають першочергові слідчі дії, проведено обшуки в ДП «Тернопільське лісове господарство» та у Тернопільському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури