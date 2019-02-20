Вимагав 6000 доларів: з’явилася офіційна інформація про гучне затримання у центрі Тернополя

20/02/2019 Розмір тексту:

За процесуального керівництва прокуратури Тернопільської області спільно із працівниками ГУ НП в області викрито факт вимагання 6000 доларів США жителем області у тернополянина.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що особа, погрожуючи потерпілому насильством та пошкодженням майна, безпідставно вимагала грошові кошти у значному розмірі.

Правоохоронними органами затримано особу на місці вчинення злочину у центрі м. Тернополя учора, 19 лютого 2019 року, одразу після одержання грошових коштів від потерпілого.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.2 ст. 189 КК України триває.