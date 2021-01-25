На Тернопільщині за вимагання 40 тисяч доларів США неіснуючого боргу судитимуть посадовця податкової служби.
Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.
Тернопільською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт за ч. 3 ст. 189, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 189 КК України стосовно начальника Тернопільської державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Тернопільській області, що вимагав разом із спільниками 40 тис дол США неіснуючого боргу в тернополянина.
Слідством встановлено, що керівник податкової інспекції разом із своїм сином, залучивши двох представників криміналітету, вимагали у громадянина грошові кошти за нібито привласнену ним продукцію під час його роботи на підприємстві, керівником якого є син посадовця.
При отриманні частини «боргу» в сумі 10 тис доларів США посадовця разом із спільниками викрили та затримали правоохоронці.
Розслідування здійснювали слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у місті Львові.
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