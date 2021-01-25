Вимагав 40 тисяч доларів: будуть судити начальника податкової інспекції, який “вибивав” неіснуючий борг

На Тернопільщині за вимагання 40 тисяч доларів США неіснуючого боргу судитимуть посадовця податкової служби.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Тернопільською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт за ч. 3 ст. 189, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 189 КК України стосовно начальника Тернопільської державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Тернопільській області, що вимагав разом із спільниками 40 тис дол США неіснуючого боргу в тернополянина.

Слідством встановлено, що керівник податкової інспекції разом із своїм сином, залучивши двох представників криміналітету, вимагали у громадянина грошові кошти за нібито привласнену ним продукцію під час його роботи на підприємстві, керівником якого є син посадовця.

При отриманні частини «боргу» в сумі 10 тис доларів США посадовця разом із спільниками викрили та затримали правоохоронці.

Розслідування здійснювали слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у місті Львові.