На Тернопільщині за вимагання 40 тисяч доларів США неіснуючого боргу судитимуть посадовця податкової служби.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Тернопільською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт за ч. 3 ст. 189, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 189 КК України стосовно начальника Тернопільської державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Тернопільській області, що вимагав разом із спільниками 40 тис дол США неіснуючого боргу в тернополянина.

Слідством встановлено, що керівник податкової інспекції разом із своїм сином, залучивши двох представників криміналітету, вимагали у громадянина грошові кошти за нібито привласнену ним продукцію під час його роботи на підприємстві, керівником якого є син посадовця.

При отриманні частини «боргу» в сумі 10 тис доларів США посадовця разом із спільниками викрили та затримали правоохоронці.

Розслідування здійснювали слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у місті Львові.