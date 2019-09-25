Учора в одному з барів під час отримання 25000 доларів США та документів на житло затрмали рекетира.

Як повідомляє прес-служба прокуратури області, злочинець вимагав кошти та майнові права на 237 квадратних метрів нерухомості у приміщенні багатоквартирного житлового будинку, який перебуває на стадії будівництва. Натомість обіцяв не перешкоджати підприємцю споруджувати багатоквартирний житловий будинок. В іншому випадку злочинець погрожував застосувати до забудовника фізичну розправу, а також розмістити публікації в засобах масової інформації про нібито незаконність будівництва та залучити “громадських активістів” з метою блокування будівельних робіт.

Порушнику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, тобто у вчиненні вимоги передачі чужого майна, права на майно з погрозою насильства над потерпілим, такого, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Вирішується питання щодо запобіжного заходу.