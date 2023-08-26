Вимагав 180 000 гривень: у Тернополі спіймали на хабарі чергового посадовця. ФОТО

На Тернопільщині правоохоронці викрили протиправну діяльність керівника дослідної станції Національної академії аграрних наук. Він вимагав 180 000 гривень за безперешкодне укладання договору на користування приміщенням, що на балансі держустанови.

Про це повідомляє Стопкор з посиланням на Національну поліцію України.

Посадовця НААН 23 серпня 2023 року затримали “на гарячому” після того, як він отримав перший “транш” від обумовленої суми – 60 000 грн.

Керівник дослідної станції Карпатського регіону НААН України за 180 тисяч гривень обіцяв надати підприємцю приміщення для зберігання матеріальних цінностей. Таким чином посадовець реалізовував механізм прихованої оренди майна дослідної станції.

Посадовцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (одержання службовою особою неправомірної вигоди). За вчинення правопорушення йому загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.