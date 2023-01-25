ДБР продовжує притягувати до відповідальності тих, хто навіть під час війни, коли вся країна згуртувалася задля Перемоги, використовує свої посади для особистого збагачення.

Працівники Бюро завершили досудове розслідування щодо колишнього заступника начальника Головного управління Державної податкової служби в Тернопільській області та його спільника. Чиновник штучно створював проблеми підприємцям і за гроші обіцяв їх вирішити, повідомляють на сторінці ДБР.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Посадовець очолював комісію регіонального рівня з відшкодування ПДВ та віднесення суб’єктів господарювання до переліку ризикових. Він посприяв, щоб місцеве підприємство штучно внесли до переліку ризикових платників податків. І вимагав від його власника 5 тис. доларів США за те, щоб виключити його з цього списку.

Посадовця та його спільника затримали на гарячому під час отримання неправомірної вимоги.

Експодатківець обвинувачується у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, опорі працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків, а також носінні, придбанні та зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 342, ч. 1 ст. 263 КК України). Передбачене статтями покарання – позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Також за пособництво у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди судитимуть спільника експосадовця (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України).

Під час досудового розслідування накладено арешт на майно податківця, вартістю 3,3 млн грн. Зокрема арештовано 3 автомобілі, житловий будинок та понад пів мільйона гривень готівки.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська обласна прокуратура.



