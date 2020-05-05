На вихідних звуки сирен звучали не лише на підстанціях екстреної медичної допомоги у Тернополі, але й в інших містах України.
Як повідомляє ІНТБ, так медики вимагали гідної оплати праці. Лікарі хотіли нагадати владі про обіцяні доплати, яких вони так і не отримали.
Нагадаємо, уряд пообіцяв на час карантину надбавку 300% всім виїзним бригадам екстреної меддопомоги.
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