На вихідних звуки сирен звучали не лише на підстанціях екстреної медичної допомоги у Тернополі, але й в інших містах України.

Як повідомляє ІНТБ, так медики вимагали гідної оплати праці. Лікарі хотіли нагадати владі про обіцяні доплати, яких вони так і не отримали.

Нагадаємо, уряд пообіцяв на час карантину надбавку 300% всім виїзним бригадам екстреної меддопомоги.

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