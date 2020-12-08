Служба безпеки України викрила керівника Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Тернопільській області та його підлеглого, інспектора будівельного нагляду, на створенні системної корупційної схеми.

За попередніми даними досудового розслідування, посадовці налагодили механізм систематичного одержання неправомірної вигоди від представників будівельного бізнесу. За різні суми хабарів фігуранти обіцяли підприємцям сприяння у безперешкодному отриманні дозвільних документів на виконання підрядних робіт.

Співробітники СБУ задокументували один із фактів вимагання керівником грошей у місцевого забудовника за оформлення документації для введення в експлуатацію об’єкта комерційної нерухомості.

Правоохоронці затримали обох фігурантів на робочому місці під час одержання другої частини неправомірної вигоди. Раніше було задокументовано отримання посадовцями першої суми хабара.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру і обрання судом міри запобіжного заходу.

Заходи із викриття і блокування корупційної схеми проводились Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України спільно з Управлінням СБУ в Тернопільській області, слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.

Нагадаємо, що у листопаді Служба задокументувала заступника голови облради та одного з керівників обласного управління ДАБІ на виконанні грошей з підрядників проєкту «Велике будівництво». Раніше СБУ викрила посадовців ДАБІ на масштабній незаконній видачі дозвільних документів на будівництво.