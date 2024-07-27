На Тернопільщині поліцейські повідомили про підозру групі посадовців, які вимагали у підприємців хабарі за перемогу у тендері. Серед фігурантів — депутатка Кременецької міської ради, перший заступник міського голови, староста одного з сіл громади та директор комунального підприємства. В одному з епізодів зловмисники наполягали на отриманні від субʼєкта господарської діяльності 5000 доларів за перемогу в тендері. Їм загрожує до десяти років за ґратами.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно з колегами з УСР в Тернопільській області та слідчими районного відділу обласної поліції встановили, що 39-річна депутатка Кременецької міської ради організувала корупційну схему вимагання з підприємців грошових коштів та «подарунків» за допомогу у розв’язанні питань, що входять до її компетенції. Для реалізації злочинних планів жінка залучила кількох спільників з-поміж посадовців і підприємців місцевого рівня.

Фігуранти, користуючись службовими повноваженнями щодо координації діяльності та контролю за роботою підприємств та організацій у місті, за винагороду у 5000 доларів обіцяли місцевому підприємцю посприяти у перемозі в оголошеному тендері на оренду комунального майна територіальної громади — частини нежитлового приміщення, загальна площа якого складала біля 3000 квадратних метрів. За словами учасників злочинної групи, отримані кошти нібито будуть направлені до бюджету міста для його розвитку.

Надалі члени угруповання висунули переможцю публічних закупівель умови в необхідності отримання подальших «подарунків» для безперешкодного ведення бізнесу. Серед іншого, підприємець надав зловмисникам сотні літрів пального, сертифікат на відпочинок в готельному комплексі та 160 000 грн неправомірної вигоди для прийняття позитивного рішення міськради щодо зарахування вартості проведених підприємцем ремонтних робіт в орендованому приміщенні в рахунок орендної плати.

23 липня поліцейські затримали депутатку міської ради під час отримання чергового подарункового сертифіката вартістю 25 тис. грн. Раніше задокументовано отримання фігуранткою подарункового сертифіката на відпочинок загальною вартістю 30 000 гривень. Жінку затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На підставі зібраних доказів їй повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Також трьом службовим особам органів місцевого самоврядування повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Організаторці «схеми» обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави у розмірі 240 тис. грн та винесено ухвалу про відсторонення її від займаної посади на час досудового розслідування.

Для інших учасників злочинної групи вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу та відсторонення від посад.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Наразі встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вимагання грошових коштів із місцевих підприємців.

Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Кременецької окружної прокуратури.