Слідчі ДБР затримали начальника оперативного управління Головного управління ДФС в Тернопільській області та заступника начальника відділу оперативного управління ГУ ДФС в Тернопільській області за одержання неправомірної вигоди у особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України).

За попередньою інформацією, вказані посадовці ДФС вимагали від громадянина неправомірну вигоду в сумі 37 000 доларів США за вжиття заходів щодо непритягнення останнього до кримінальної відповідальності.

Сьогодні, 3 вересня 2020 року, посадовців Головного управління ДФС в Тернопільській області затримано у порядку статті 208 КПК України одразу після передачі грошових коштів.

Наразі проводяться першочергові слідчі та інші процесуальні дії, а також вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та направлення до суду клопотань про обрання запобіжних заходів.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

Документування протиправної діяльності здійснювалось за оперативного супроводу Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України та сприяння Головного управління внутрішньої безпеки ДФС України.

У разі доведення вини затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.