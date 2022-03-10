У двох помешканнях Озернянської ТГ правоохоронці спільно з представниками сільської ради виявили чергові точки нелегального продажу алкоголю.

«Точки» виявлені в селі Озерна та в селі Висипівці. На очах торгашів вилито більше 10 літрів сурогату. Їхні подвір’я зараз в смороді, повідомляють в Озернянській ОТГ.

“14-та доба війни. Але комусь видається, що нема гріха, коли споювати і отруювати своїх односельчан.

Закликаємо мешканців Озернянської громади. А також вимушених переселенців. Не шукайте алкоголь по селах. Якщо знайшли пляшку за диваном, потім не ходіть на підпитку селом і не потрапляйте на очі хлопцям, які патрулюють село.

Тим, хто нелегально торгує алкоголем: терпець потроху вривається. Попадуться вдруге, їх може чекати штраф 17 тис. грн”, – ідеться у повідомленні.