Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло до чергової частини Кременецького відділу поліції 29 вересня о 7:30.

В селі Підлісне автомобіль ВАЗ-2103 з’їхав в кювет, а водій вилетів з автівки. На місце автопригоди виїжджали правоохоронці.

За попередньою інформацією, аварія трапилася в період з 1:00 до 7:30 між селами Підлісне та Плоске. Дев’ятнадцятирічний водій не впорався з керуванням та злетів з дороги. Він загинув на місці пригоди. Пасажирів в салоні авто не було.

Даний факт внесено в ЄРДР згідно статті 286 частина 2 ККУ. Триває слідство.