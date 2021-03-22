За ніч на Тернопільщині невідомі особи пограбували одразу три церкви.

За словами жителів сіл Підволочиського, а нині Тернопільського району, в ніч з 20 на 21 березня невідомі особи пограбували три храми – у селах Рожиськ, Оріховець та Турівка.

В одному із сіл зранку жінка відкрила церкву о 9 ранку і побачила безлад, що було все перекидане і подзвонила до священника, який живе в сусідньому селі. Отець викликав правоохоронців, ті приїхали з кінологами і провели слідчо-оперативні дії, пишуть Тернополяни.

Усі три села, де обікрали храми, знаходяться поряд.

“В храмах Рожиська та Оріховця виламали в одній церкві двері, і іншій – вікно, залізли і забрали благодійні внески вірян, – розповів отець Іван, настоятель храмів. – Забрали за попередніми даними тільки гроші, в Оріховці орієнтовно 10 тисяч, а з храму в Рожиську викрали орієнтовно – 5 тисяч. Приїжджала поліція, заяву ми написали. Злочинців шукають”.