Нещасний випадок трапився у неділю, 16 серпня, близько 20.30 на вулиці Київській. З балкона п’ятoгo поверху випав 70-річний місцевий житель.

На місце події виїжджали співробітники поліції та швидка дoпoмoга. Лікарі констатували смерть чоловіка.

Як встановили правоохоронці, в момент трагедії в квартирі знаходилася колишня дружина. Жінка доглядала за чоловіком, який мав проблеми зі здоров’ям. Вона перебувала в сусідній кімнаті, коли пенсіонер викинувся з балкона.

Під час попереднього огляду слідів насильницької смерті на тілі загиблого не виявлено. Поліцейські встановлюють обставини події.

Вирішується питання про внесення даного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 ККУ з додатковою кваліфікацією – нещасний випадок.