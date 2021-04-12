Традиційне весняне прибирання провели у Кутківецькому тернопільські бігуни та інші небайдужі містяни.

Про незвичайні знахідки, які виявили за два роки під час акції, розповіла у Facebook учасниця толоки, тернопільська журналістка Зоряна Биндас.

“Унітази, старі телевізори, обгортки, одяг, багато скла та пластику. Ми знаходили і мертвих тварин у пакетах, і сечу в 6-літрових банках, і чиїсь вікна та двері.

Зараз сміття менше. За доброю традицією біля Пронятина ще досить непотребу, який люди відносять до лісу. Там, де можна під’їхати, з’являються купи пляшок та презервативів, вздовж стежок розкидані обгортки”, – розповіла тернополянка.

Цьогоріч люди, які викидають у лісі сміття, вчергове здивували активістів, зокрема, залишили там авто, пишуть Тернополяни.