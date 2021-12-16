Усі сторони-підписанти вересневого Меморандуму про взаєморозуміння мають виконувати взяті на себе зобов’язання, аби забезпечити тепло в кожній українській оселі.

На цьому наголосили в партії «УДАР Віталія Кличка».

Нагадаємо, 30 вересня 2021 року був підписаний Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та постачання гарячої води в опалювальному періоді 2021–2022 рр.

2 грудня 2021 року Верховна Рада України ухвалила зміни до Державного бюджету на 2021 рік, якими передбачене спрямування громадам 26,9 млрд грн субвенції на погашення заборгованості з різниці в тарифах та виділення 512,3 млн грн дотації для територіальних громад, індекс податкоспроможності яких менше 0,9. Проблемним питанням залишається обмеження НАК «Нафтогаз України» обсягів газу для підприємств теплопостачання.

«Ударівці» переконані, що для забезпечення теплом усіх споживачів до завершення опалювального сезону уряд має повністю виконати добровільно взяті на себе зобов’язання відповідно до Меморандуму щодо врегулювання проблемних питань в опалювальному сезоні 2021/2022 років. Столична влада, як влада інших українських міст, взяла на себе рішучі зобов’язання перед українськими сім’ями про забезпечення їх теплом за доступноюціною впродовж опалювального сезону.

– Замість перекидання відповідальності Київ почав самостійно вирішувати питання, які мав би вирішувати уряд, – збільшив статутний фонд Київтеплоенерго на 2 млрд грн і дав тепло киянам за доступною ціною ще до моменту отримання передбаченої Меморандумом компенсації за різницю в тарифах від уряду. Однак влада все ж має чітко виконувати умови Меморандуму, щоб українці цього опалювального сезону були з теплом і не були змушені платити за нього за підвищеним тарифом. Місцева влада наразі чітко виконує свою частину зобов’язань і тримає тарифи на низькому рівні, щоб українці почувалися впевнено цієї зими, – підкреслили в «УДАРі Віталія Кличка».

У партії кажу: обмеження обсягів газу для підприємств теплопостачання з боку НАК «Нафтогаз України» та відсутність бюджетних компенсаторів для відшкодування стриманих органами місцевого самоврядування тарифів залишаються на сьогодні проблемним питанням для органів місцевого самоврядування.

– НАК «Нафтогаз України» для вирішення проблеми має внести зміни до договорів на постачання природного газу та відкоригувати обсяги природного газу для населення та бюджетних установ, враховуючи фактичні об’єми спожитого газу в жовтні 2021 року. Для уникнення подібних проблем у майбутньому уряд має розробити та затвердити алгоритм внесення змін до договорів на постачання природного газу в частині зміни обсягів природного газу у разі їх фактичного перевищення. Наприклад, у випадку більш холодних місяців під час опалювального сезону, – зазначили «ударівці».

«УДАР Віталія Кличка» також висловив сподівання, що уряд у грудні 2021 року розподілить між бюджетами місцевого самоврядування весь обсяг субвенції на погашення заборгованості з різниці в тарифах та дотації для територіальних громад, індекс податкоспроможності яких менше 0,9.– Такий крок сприятиме покращенню фінансового стану підприємств ТКЕ – дозволить їм погасити борги й впевнено пройти опалювальний сезон, не підвищуючи тарифів для споживачів, – підсумували в «УДАРі Віталія Кличка».