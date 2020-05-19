Про крадіжку автомобіля марки Audi A6 на польській реєстрації заявив житель Тернополя. Чоловік повідомив, що в ніч з 16 на 17 травня невідомі заволоділи його транспортним засобом.

Іномарка стояла припаркована в дворі будинку на вулиці Вербицького. Завдані збитки потерпілий оцінив в майже чотири тисячі доларів, повідомляють у поліції.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. За словами заступника начальника Тернопільського відділу поліції Сергія Гатанюка, проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники поліції 18 травня найшли і автомобіль, і підозрюваного.

Ним виявився житель Тернополя, 1998 року народження. Раніше в поле зору правоохоронців чоловік не потрапляв. У скоєному зізнався.

За словами підозрюваного, до салону він проник вночі, розбивши скло. Далі – зняв панель і намагався дротиками завести автівку. Коли йому це не вдалося, тернополянин викликав евакуатор. Проте працівник спецтранспорту відмовився перевозити іномарку.

Вранці зловмисник викликав іншого евакуаторщика і той транспортував Audi на станцію техобслуговування. Підозрюваний планував продати крадене авто, але не встиг.

Наразі вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу та оголошення підозри згідно статті 289 частина 1 ККУ.