Кримінальне провадження за частиною 1 статті 345 ККУ слідчі Тернопільського відділу поліції розпочали щодо 37-річного жителя обласного центру. Зловмисник вчиняв хуліганські дії та погрожував поліцейським, які виїхали на виклик.

У неділю, 3 січня, о 23.50 до Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення від жителів однієї із багатоповерхівок на Новому світі про те, що мешканець будинку поводиться агресивно та порушує громадський порядок.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Поліцейські виявили нетверезого чоловіка, який нецензурно висловлювався та погрожував їм пістолетом. Правоохоронці почали вести перемовини з правопорушником та викликали на підмогу співробітників роти поліції особливого призначення. Спільними зусиллями хулігана вдалося затримати.

Зловмисником виявився 37-річний житель Тернополя. У нього вилучили травматичний пістолет. Дозвіл на зброю у чоловіка був.

Тернополянин затриманий згідно статті 208 КПК. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.