Кабінет міністрів призначив Василя Кузьовича новим керівником Державного агентства лісових ресурсів України. Його заступником став Юрій Болоховець.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram, передає Журналіст.

На сьогоднішньому засіданні уряд розглядав низку кадрових питань, зокрема, про призначення нового глави Держлісагентства. За даними Гончаренка, Кузьович Василь Степанович став головою Державного агентства лісових ресурсів. Болоховець Юрій Віталійович став заступником голови Державного агентства лісових ресурсів.

Василь Кузьович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри лісового і садово-паркового господарства Бережанського агротехнічного інституту в Тернопільській області.