З нагоди 30-річчя з Дня Незалежності та Дня Тернополя Віталій Бобровський, викладач Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької, здійснив забіг навколо Тернополя.

Понад 3 години знадобилося Віталію, щоб подолати 30 ювілейних кілометрів, повідомляє ТМЦ.

Віталій Бобровський каже, що такий задум – то подарунок і державі, і місту, і собі.

«Подолав святкових 30 км! Ідея виникла спонтанно, хотів цим зробити незвичний подарунок до свят. Місто своє люблю і хотів відчути його ритм, відстань, воно мені стало ближчим після пробігу навколо Тернополя. Кожен кілометр і аж до останнього метра згадував дитинство, прожиті роки початку Незалежності, цікаві та тривожні історії аж до недавніх років і подій».

Пробіг навколо міста Віталій здійснював сам. Дорогою не одягав навушників і не слухав музики. Усе для того, щоб чути і відчувати навколишній світ, шум, смак життя. «Люблю бігати без навушників. Це допомагає мені збагачувати уяву при виконанні чи розборі музичних творів», — каже Віталій. Він є і викладачем фортепіано, і концертмейстером, а також неодноразово ставав лауреатом міжнародних та всеукраїнських конкурсів.