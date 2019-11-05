Практичний воркшоп «Управління часом» організували для вихованців інтернатних закладів на Тернопільщині. Дванадцять підлітків вчилися, як ефективно використовувати час і бути успішними.

Заняття для вихованців інтернатних закладів організовують в рамках програми «На порозі самостійного життя».

Як розповів директор благодійного фонду «Майбутнє сиріт» Андрій Назаренко, практичний воркшоп покликаний підготувати вихованців інтернатних закладів до самостійності.

«Вихідними ми провели практичний воркшоп “Управління часом” для 12 підлітків, які виховуються в інтернатних закладах Тернопільщини – с. Нове село, м. Бережани, Тернопільський дитячий будинок, в рамках програми “На порозі самостійного життя”. За допомогою практичного воркшопу “Управління часом” молоді люди зрозуміли: як користуватися своїм життєвим часом з користю для себе та саморозвитку; проаналізували різні види відпочинку; навчалися складати тайм-карту для ефективнішого використання свого життєвого часу; продовжували користуватись громадським транспортом; самостійно складали меню харчування (обіду); складали свій план дій на цілий день; аналізували життя студента».

Додамо, програма «На порозі самостійного життя», яку реалізовують волонтери благодійного фонду «Майбутнє сиріт», допомагає вихованцям інтернатів підготуватися до викликів дорослості.

Софія Романська