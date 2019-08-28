19 випускників інтернатних закладів Тернопільщини отримали «Валізи побуту». Необхідні речі для самостійного життя дітей-сиріт волонтери збирали протягом літа.

Акцію «Валіза підтримки випускнику» організували представники благодійного фонду «Майбутнє сиріт». Як зазначив керівник цього фонду Андрій Назаренко, такі пакунки суттєво полегшать самостійне життя випускників інтернатів.

«Випускники з 9-ти інтернатних закладів Тернопільщини, отримають речі побуту (речі студента) для самостійного життя поза межами дитячих будинків! Такий досвід 19 вихованців отримають вперше, оскільки раніше їм не доводилось вести свій побут самотужки і жити подалі від інтернату, а тим більше користуватись такими речами побуту. Хвилююча мить і водночас радісна, адже, випускники зможуть розпочати власну сторінку свого дорослого життя, де вже не “по правилах інтернату” їстимуть чи лягатимуть спати! А тому, така акція як “Валіза підтримки Випускнику” – це саме те, що потрібно зараз молодим людям – студентам для самостійності».

До «Валіз підтримки» поклали посуд, постільну білизну, покривала, рушники, гігієнічні засоби. Допомогли зібрати речі для випускників інтернатів чотирнадцять благодійників з Тернополя.

Софія Романська