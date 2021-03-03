У Тернополі вихованці дитячого садочку №38, їхні батьки та вихователі зібрали смаколики для українських захисників. У зону бойових дій солодощі доставили волонтери.

Діти принесли для українських воїнів різноманітну смакоту. Також хлопчики та дівчатка намалювали для бійців малюнки і написали листи з побажаннями швидкого повернення додому. “Ці дітки — наше світле майбутнє, бо саме вони виховуються в патріотичному дусі, в любові до України, до традицій та розумінні того, що зараз іде війна і нас захищають мужні воїни! В обідню пору мене запросила пані Олександра Орляк у свій дошкільний заклад-садочок №38, де дітки з батьками та виховательський склад назбирали смаколики для наших захисників! Це не вперше і кожного разу дітки щиро дякують бійцям за захист та щиро чекають усіх додому живими, здоровими, щасливими та з перемогою. Я дякую усім і кожному за цих діток та за підтримку захисників!!! Для них це вкрай важливо розуміти, що в них надійний тил та достойне майбутнє”, – розповіла волонтерка Христина Феціца.

Вихователі сформували пакунки для українських воїнів, а волонтери доставлять їх у зону бойових дій.