Оригінальні художні вироби продають діти з інтернатів на Тернопільщині. Жителів краю закликають придбати картини та підтримати малечу, яка позбавлена батьківського піклування.

Вісім картин, які виготовили діти в інтернатах, вже вдалося продати. Як повідомив керівник благодійного фонду “Майбутнє сиріт” Андрій Назаренко, наразі залишаються 12 виробів.

“Прошу кожного, хто реально піклується про дітей, позбавлених батьківського піклування, придбати їхні чудові дитячі вироби. Таким чином діти зрозуміють цінність своєї праці і отримають винагороду. Адже, діти стараються, але всі їхні вироби залишаються в межах школи непоміченими, як і самі діти. Стартова ціна 500 грн. Вже 8 виробів придбано, і залишаються ще ось 12 виробів. Ці вишивки бісером можуть прикрасити вашу домівку чи офіс”.

Загальна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на Тернопільщині становить близько тисячі. Протягом 2020 року у краї на 35,4% поменшало дітей, які виховуються в інтернатних закладах, 351 дитина повернулася у родину, 869 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування влаштовано до сімейних форм виховання.