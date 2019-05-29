«На порозі самостійного життя», – табір під такою назвою організували на Тернопільщині для випускників дитячих будинків.

Близько тридцяти хлопців і дівчат провели декілька днів на природі за цікавими рухливими заняттями.

Як повідомив керівник благодійного фонду «Майбутнє сиріт» Андрій Назаренко, підсумковий табір “На порозі самостійного життя” тривав з 24 по 26 травня. Побували у таборі старшокласниками дитячих будинків Тернопільщини.

«За цих два дні ми мали багато спілкування, уваги, підтримки та яскравих емоцій! Життя табору, розпочалось із знайомства між учасниками, а завершилось теплими обіймами і дружбою. Програма табору була насиченою та інтригуючою. До прикладу, учні брали участь у створенні власних команд (назва, девіз, пісня, танці); пройшли успішно “Ігри патріотів”; позмагались за приз-скарб у квесті “Від 2 до 102”; виконали усі завдання на швидкість і якість “Місії нездійсненної”; підбили підсумки отриманих знань у квесті “На порозі самостійного життя”; поспілкувались щодо започаткування бізнесу».

Не обійшлося у таборі і без традиційних пікнів, а також рухливих спортивних ігор. Діти з не терпінням чекають наступного табору.

Софія Романська