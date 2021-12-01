Солодкі подарунки приготували вихованці садочку №5 для малозабезпечених людей і безхатьків у Тернополі. Гостинці від малечі вручили у благодійному фонді “Карітас”.

Діти разом з батьками і вихователями передали солодощі до благодійної їдальні. Тут їх розприділили між підопічними “Карітасу”. Як зазначила ккординаторка благодійних проектів Аліна Муц, фонд відвідує чимало самотніх людей, а також безхатьків.

“Від усього колективу дякуємо працівникам, батькам та діточкам Тернопільського ДНЗ №5 за благодійну допомогу. Користувачі проекту, а це старенькі самотні люди, безпритульні та люди з інвалідністю, немов би діти раділи солодким гостинцям. Дорогі працівники дитячого садочку, окрема вдячність Вам за те, що з раннього віку формуєте у дітей свідому позицію щодо благодійності. Батьки, дітки та педагоги своїми вчинками показали, як потрібно усьому суспільству ставати більш терплячими, ввічливими, лагідними, усміхненими, а насамперед — добрими. І найважливіше – ділитись цією добротою”.

У Тернополі благодійна їдальня функціонує при фонді “Карітас” понад двадцять років поспіль. Підопічні закладу — люди з інвалідністю, малозабезпечені, безхатьки, одинокі жителі краю. Вони відвідують їдальню двічі на тиждень і отримують тут безкоштовні гарячі обіди.