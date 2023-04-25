Вихованці Озерянського дитячого садка долучилися до програми «Зелена країна». Діти разом з лісівниками висаджували декоративні дерева – самшит, канадську ялинку, туї різних видів.

В акції з висадження дерев взяли участь 18 дітей. Разом із лісівниками вони висадили 35 іменних декоративних дерев.

«В рамках програми «Зелена країна» на Тернопільщині продовжується висадка молодих дерев. Цього разу, до такої акції долучилося 18 дітей віком 3-5 роки. Разом з дітьми було висаджено самшит, канадську ялинку, туї різних видів. Така акція являється необхідною не лише для озеленення країни, а й для навчання і правильного прикладу молодого покоління», – зауважив головний лісничий «Чортківського лісового господарства» Олександр Навізівський.

У межах програми «Зелена країна», на Тернопільщині окрім посадки молодих дерев та кущів, проведено лісовідновлення на площі 200 гектарів. Створено 15 гектарів нових лісів, а також доповнено 166 гектарів культур, посаджених минулими роками на зрубах.