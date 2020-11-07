На Тернопільщині цими вихідними синоптики передбачають похмуру, але порівняно теплу погоду. Стовпчики термометрів вдень коливатимуться від 8 до 13 градусів тепла.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, на Тернопільщині вихідними обійдеться без опадів. Протягом доби буде хмарно з проясненнями, вітер північно-західний 5 – 10 м/с., вночі та вранці можливі тумани.

«Антициклон Ramesh заблокує дощі на всі вихідні в Україні. Але туманам дозволить шастати. Вітер північно-західний, помірний, часом поривчатий. Температура повітря на суботу-неділю трохи підвищиться, протягом дня +8 +13 градусів. На наступному тижні почне затікати до нас повітря арктичного походження, з’являться перші морози. Тому вихідні, хоча й будуть із хмарами, але все ж не мокрими і не морозними», – розповідає синоптик Наталка Діденко.

Отже, цими днями у краї буде відносно тепло. Але наступного тижня прийдуть морози.