Лагідна зимова погода спостерігатиметься цими вихідними на Тернопільщині.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, в області можливий невеликий сніг, вітер південно-східний від 7 до 12 метрів за секунду, а температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла.

Загалом вихідні будуть на Тернопільщині порівняно теплими, а з понеділка повернуться невеликі морози.

«Сухою погоду важко буде називати, бо притаманні цьому сезону нав’язливі неромантичні тумани будуть плавати у повітрі й залазити нахабно повсюди. У суботу відчутно потепліє у західних областях України, вдень до +5 +12 градусів! Але вже 6-го грудня, у неділю, знову почне холоднішати. До цієї температурної строкатості в Україні ще й приєднається сильний південно-східний вітер. Проте хоч якась втіха можлива від нього – він розганятиме тумани і, відповідно, розсіюватиме шкідливі викиди з мільйонів автомобілів на наших дорогах та дими з приватних секторів. Подекуди вологість та “мінуси” створять умови для ожеледиці – обережно з дистанцією і швидкістю. Рвучкий південно-східний вітер посилюватиме відчуття холоду», – розповіла синоптик Наталка Діденко.

Отже, вихідні на Тернопільщині будуть порівняно теплими. А з понеділка повернуться морози. Суттєвих снігопадів синоптики наразі не передбачають.